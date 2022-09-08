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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
PSG7200/20
Lodret dampning af gardiner og tøj på bøjle
OptimalTEMP garanterer ingen forbrændinger for alle typer tøj
Op til 160 g/min. damp- og dampskud på 600 g
1 times strygning med stor 1,5 l vandtank
TurboPower-dampmotoren giver en forbedret strygning; kraftigere dampflow uden afbrydelser. TurboPower-motoren skærer ned på de våde steder på dit tøj under strygning*, så det er klar til garderoben uden at skulle vente på tørring.
SteamGlide Elite er vores nyeste og mest avancerede teknologi, der giver den ultimative glideevne og fremragende ridsefasthed. Det avancerede Nano-Titanium-lag giver perfekt glideevne på alt tøj og giver de hurtigste resultater.
Op til 1 times uafbrudt strygning takket være den store 1,5 l vandtank. Når vandtanken er tom, får du en påmindelse via lyd- og lysindikatorerne om at fylde op, hvilket du nemt kan gøre under vandhanen gennem den store påfyldningsdør.
Anmeldelser
vs PSG8000S
sammenlignet med MAX-tilstand
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.