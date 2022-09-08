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  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld
  • Praktisk og kraftfuld

7000 SeriesPerfectCare-dampstation

PSG7200/20

Praktisk og kraftfuld
Ny PerfectCare 7000 Series er designet med øje for komfort og bekvemmelighed. Let og nem at håndtere og med kraftig damp til at opnå gode og hurtige resultater. OptimalTEMP-teknologi sikrer, at alt strygbart tøj ikke bliver brændt.
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Strygning uden besvær. Fantastiske resultater.

Praktisk og kraftfuld

  • Lodret dampning af gardiner og tøj på bøjle

  • OptimalTEMP garanterer ingen forbrændinger for alle typer tøj

  • Op til 160 g/min. damp- og dampskud på 600 g

  • 1 times strygning med stor 1,5 l vandtank

TurboPower-dampmotor til kraftig damp

TurboPower-dampmotor til kraftig damp

TurboPower-dampmotoren giver en forbedret strygning; kraftigere dampflow uden afbrydelser. TurboPower-motoren skærer ned på de våde steder på dit tøj under strygning*, så det er klar til garderoben uden at skulle vente på tørring.

SteamGlide Elite-strygesål giver ultimativ glideevne

SteamGlide Elite-strygesål giver ultimativ glideevne

SteamGlide Elite er vores nyeste og mest avancerede teknologi, der giver den ultimative glideevne og fremragende ridsefasthed. Det avancerede Nano-Titanium-lag giver perfekt glideevne på alt tøj og giver de hurtigste resultater.

Stor aftagelig vandtank på 1,5 l for nem påfyldning

Stor aftagelig vandtank på 1,5 l for nem påfyldning

Op til 1 times uafbrudt strygning takket være den store 1,5 l vandtank. Når vandtanken er tom, får du en påmindelse via lyd- og lysindikatorerne om at fylde op, hvilket du nemt kan gøre under vandhanen gennem den store påfyldningsdør.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. vs PSG8000S

  2. sammenlignet med MAX-tilstand

  3. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.