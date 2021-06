Brug dem som bærbare højttalere til alle typer musikafspillere eller PC'er.

Du vil have dynamisk lyd og kraftig bas fra små højttalere, så din lytteoplevelse kan blive mere levende! Din ShoqBox har et par små, men kraftige højttalere, der leverer kraftig bas med en lyd, der er stor nok til at fylde rummet. Tilslut kablet fra din stereokildes linje- eller hovedtelefonudgang. Vælg derefter linjeindgangsfunktionen på hovedmenuen i din ShoqBox. Gør dine præsentationer levende - eller slap af og nyd den store lyd.