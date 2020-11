Perfektion hver eneste gang

Vil du have den mest avancerede og innovative teknologi inden for barbering? Så er en Philips barbermaskine i serie 9000 perfekt for dig! Philips patenterede barberbladssystem V-Track er udviklet til at fange alle hårstrå, uanset hvordan de vokser, og løfter det enkelte hårstrå en smule op, inden det skæres af. En mere tæt og glat barbering fås ganske enkelt ikke. Barberhovederne er fleksible og bevæger sig i 8 retninger. Det gør, at de tilpasser sig ansigtets konturer. Philips barbermaskiner i serie 9000 er perfektion i hvert eneste strøg. Se alle fordelene