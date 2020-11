Skægtrimmer til stubbe eller trimmet skæg

Det er let at skifte tilbehørsdelene. Klik skægtrimmeren fast med SmartClick-funktionen, og styl dit skæg i den stil, du ønsker. Vælg mellem fem forskellige længdeindstillinger for at få alt fra perfekte skægstubbe til et kort, velplejet skæg. De afrundede kanter på kammene forhindrer, at huden bliver irriteret.