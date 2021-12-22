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Udgået
Intense rytmer, kraftigt lys
Gør dig klar til at slippe rytmerne løs! Philips ShoqBox SB300 udsender en eksplosiv, pumpende bas med dobbelte slavebasser. Sæt gang i festen med lys, der pulserer i takt med musikken. Robust, stødsikker og vandtæt - tag festen med dig overalt.
Bluetooth®
Vandtæt, stødsikker
Lys i flere farver
Afspil musik højt - når som helst, overalt. Det indbyggede, genopladelige batteri giver dig mulighed for at nyde din personlige musik uden besvær med ledningsrod og problemer med at finde en stikkontakt. Nyd skøn musik med friheden ved bærbarhed nu.
Træd ud i lyset, og mærk kraften af de dunkende rytmer og det pulserende lys. Flere farver pulserer til musikkens rytme, bringer musikken til live og føjer endnu en dimension til festen. Hvis du hellere vil danse i mørke, er det også helt fint - tryk på kontakten, og lyset går ud.
Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.
4.0
ud af 5
12
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Ffflowflow
22/12/2021
Nederland
klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt
Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij
Fordele
Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is
Ulemper
Weet nog niet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Dato for brug 2021-11-22
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Dato for brug 2021-11-22
Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Greguss
28/01/2018
France
Tres bonne enceintes
Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil