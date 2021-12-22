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Udgået

ShoqBoxtrådløs bærbar højttaler

SB300B/00

4

| (12) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

Intense rytmer, kraftigt lys

Gør dig klar til at slippe rytmerne løs! Philips ShoqBox SB300 udsender en eksplosiv, pumpende bas med dobbelte slavebasser. Sæt gang i festen med lys, der pulserer i takt med musikken. Robust, stødsikker og vandtæt - tag festen med dig overalt.

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Intense rytmer, kraftigt lys

  • Bluetooth®

  • Vandtæt, stødsikker

  • Lys i flere farver

Indbygget genopladeligt batteri holder gang i festen

Afspil musik højt - når som helst, overalt. Det indbyggede, genopladelige batteri giver dig mulighed for at nyde din personlige musik uden besvær med ledningsrod og problemer med at finde en stikkontakt. Nyd skøn musik med friheden ved bærbarhed nu.

Fuldt lys! Lys i flere farver pulserer i takt med rytmerne

Fuldt lys! Lys i flere farver pulserer i takt med rytmerne

Træd ud i lyset, og mærk kraften af de dunkende rytmer og det pulserende lys. Flere farver pulserer til musikkens rytme, bringer musikken til live og føjer endnu en dimension til festen. Hvis du hellere vil danse i mørke, er det også helt fint - tryk på kontakten, og lyset går ud.

Indbygget mikrofon til håndfrie opkald

Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

12

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3

22/12/2021

Nederland

Nederland

klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt

Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij

Fordele

Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is

Ulemper

Weet nog niet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Dato for brug 2021-11-22

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Dato for brug 2021-11-22

11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

28/01/2018

France

France

Tres bonne enceintes

Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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