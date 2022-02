Sammenkobl flere BR-1X'er til et større musiksystem

For at få større lyd udendørs kan du koble så mange BR-1X'er sammen, som du har behov for, med et specielt medleveret lydkabel. Når der er forbindelse, vil lydstyrken på alle BR-1X'er blive synkroniseret. Du behøver blot ændre lydstyrken på BR-1X'en, der er tilsluttet din enhed, for at ændre den på dem alle sammen.