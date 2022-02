Stryg hen over sensoren for at springe sange over

SHOQBOX er udstyret med en bevægelsessensor. Du skal blot stryge med fingeren hen over sensoren fra venstre mod højre eller højre mod venstre for at springe til det næste eller sidste spor. Læg hånden over sensoren et sekund for at holde pause i musikken. Gør det igen for at slå den til igen. Nem bevægelsesstyring giver dig mulighed for at styre musikken på den enkleste måde.