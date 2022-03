Omfattende infrarød kodedatabase til de fleste enheder og mærker

En universel IR-kodedatabase henviser til et bibliotek med infrarøde koder, der er indbygget i en bestemt fjernbetjening. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene dit udstyr, uden at der skal indlæres individuelle signaler. Vælg de korrekte infrarøde kodesæt i databasen for den enhed, du vil betjene, for at aktivere betjening af praktisk taget alle lyd-/videosystemelementer på markedet i dag – uanset model eller mærke.