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SBM100GRY/00
Din bærbare alt-i-en-højttaler
Nyd din musik med Philips' bærbare alt-i-en-højttaler. Afspil dine yndlingssange via MicroSD-kort/lyd ind. Den kompakte højttaler, som fås i flere farver, anvender wOOx™-teknologi og leveres med et genopladeligt batteri.
Grå
Du skal blot indlæse kortet med det ønskede indhold og sætte stikket i din afspiller - så skal du aldrig mere bekymre dig om løbe tør for underholdning igen.
I forhold til analog FM-transmission er digital radio en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. Det giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse fast på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.
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