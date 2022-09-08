Indbygget digital FM-radio

I forhold til analog FM-transmission er digital radio en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. Det giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse fast på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.