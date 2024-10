Se status for søvn og vejrtrækning i realtid

Se øjeblikkeligt søvnstatus og åndedrætsfrekvens uden behov for ekstra tilbehør. Vores fastmonterede overvågningsteknologi analyserer millioner af pixel i sekundet for at registrere selv de mindste bevægelser. Den oversætter derefter data til realtidsopdateringer af søvn og vejrtrækning. Mere tryghed for dig og mere komfort for din baby.