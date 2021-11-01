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Udgået

Philips AventSCF244/21 ultra air pacifier

SCF244/21

4.7
| (682) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
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4 ekstra store lufthuller

4 ekstra store lufthuller

Ultra Air er designet til at opnå maksimal luftstrøm, så din babys følsomme hud kan ånde.

Huden forbliver mere tør, mens der suttes

Huden forbliver mere tør, mens der suttes

Suttens åndbare design, der giver maksimal luftgennemstrømning, gør, at barnets hud forbliver mere tør, mens der suttes.

Afrundede kanter, der gør sutten behagelig

Afrundede kanter, der gør sutten behagelig

ultra air-skjoldet er let og har afrundede kanter af hensyn til dit barns komfort.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

682

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

01/11/2021

Danmark

Danmark

Super fine sutter

Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.

Fordele

Lækker kvalitet

Ulemper

Intet :-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

30/10/2021

Danmark

Danmark

Good package for sterilizing and very good materia

The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

29/10/2021

Danmark

Danmark

Fremragende sut!

Behagelig sut som er langt bedre end andre vi har prøvet før. Vi er yderst glade for dette produkt og kan varmt anbefale det til alle der har barn i alderen 0-3 år. Vores baby på 1 år virker meget tilfreds med sutten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

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