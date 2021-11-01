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Udgået
Ultra Air er designet til at opnå maksimal luftstrøm, så din babys følsomme hud kan ånde.
Suttens åndbare design, der giver maksimal luftgennemstrømning, gør, at barnets hud forbliver mere tør, mens der suttes.
ultra air-skjoldet er let og har afrundede kanter af hensyn til dit barns komfort.
4.7
ud af 5
682
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Anne5500
01/11/2021
Danmark
Del af kampagnen
Super fine sutter
Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.
Fordele
Lækker kvalitet
Ulemper
Intet :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Dato for brug 2021-10-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Dato for brug 2021-10-01
Anaskasmo
30/10/2021
Danmark
Del af kampagnen
Good package for sterilizing and very good materia
The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Dato for brug 2020-09-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Dato for brug 2020-09-30
Skib99
29/10/2021
Danmark
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Fremragende sut!
Behagelig sut som er langt bedre end andre vi har prøvet før. Vi er yderst glade for dette produkt og kan varmt anbefale det til alle der har barn i alderen 0-3 år. Vores baby på 1 år virker meget tilfreds med sutten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Dato for brug 2020-09-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Dato for brug 2020-09-29