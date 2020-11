Færre barberinger giver fantastisk hudkomfort

Vores enestående hudkomfortsystem giver dig mulighed for at få en yderst effektiv barbering selv på et længere (op til ugegammelt) skæg. De nye bredere, rundere åbninger fanger mere hår pr. gang, hvilket giver en mærkbar forskel og effektiv beskyttelse af huden.