Berørings- og gestikbetjent

Betjen dit headset blot ved at røre dets overflade - du skal ikke længere rode med taster, der er svære at finde. Sensorer og avanceret software i dit Bluetooth-headset registrerer og fortolker hver berøring, så f.eks. et strøg på headsettets overflade justerer lydstyrken, et tryk tager imod et opkald, eller et aktivt opkald overføres til telefonen, når du tager headsettet af.