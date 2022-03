Bluetooth HSP/HFP-kompatibel ‧­ universal

Bluetooth er en effektiv erstatningsteknologi. Bluetooth er en global standard, så Bluetooth-enheder fra forskellige producenter kan bruges sammen ved hjælp af fælles Bluetooth-profiler. HSP (Handset Profile) og HFP (Handsfree Profile) er de nødvendige profiler ved brug af et typisk Bluetooth-headset. Hvis din mobiltelefon er kompatibel med HSP eller HFP (som praktisk talt enhver Bluetooth-aktiveret telefon), kan dette headset bruges sammen med denne. Bluetooth-ordmærke og logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker, foretaget af Koninklijke Philips Electronics N.V., er under licens fra Bluetooth.