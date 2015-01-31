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Udgået

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SHC8535/10

4

| (55) Anmeldelser

Trådløs frihed, klar lyd

Frihed til at nyde musik derhjemme. Disse Philips SHC8535/10-stereohovedtelefoner med hi-fi-lydgengivelse er det ypperste inden for personlig komfort.

Se alle fordele

Trådløs frihed, klar lyd

  • 40 mm drivere/lukket bagside

  • Over-ear

  • Bløde ørepuder

Praktisk automatisk tuning sikrer den bedste modtagelse

3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

Formgivne bløde ørepuder sikrer en behagelig pasform

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

55

Anmeldelser

31/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Really good stuff, awesome sound

I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Wireless hi-fi headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good comfortable headphones

It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Wireless hi-fi headphones

05/07/2023

Deutschland

Deutschland

Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips

die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen

Fordele

haben einen Klasse Klang

Ulemper

wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Dato for brug 2021-07-05

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Dato for brug 2021-07-05

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