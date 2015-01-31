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Udgået
SHC8535/10
Trådløs frihed, klar lyd
Frihed til at nyde musik derhjemme. Disse Philips SHC8535/10-stereohovedtelefoner med hi-fi-lydgengivelse er det ypperste inden for personlig komfort.
40 mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Bløde ørepuder
Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.
4.0
ud af 5
55
Anmeldelser
boby56
31/01/2015
United Kingdom
Really good stuff, awesome sound
I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Swanny
24/07/2012
United Kingdom
Good comfortable headphones
It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Wireless hi-fi headphones
david520
05/07/2023
Deutschland
Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips
die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen
Fordele
haben einen Klasse Klang
Ulemper
wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Dato for brug 2021-07-05
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Dato for brug 2021-07-05