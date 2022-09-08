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  • Fængende sange. Tydelige opkald.
  • Fængende sange. Tydelige opkald.
  • Fængende sange. Tydelige opkald.
  • Fængende sange. Tydelige opkald.

Udgået

Øretelefoner med mikrofon

SHE1405BK/10

Fængende sange. Tydelige opkald.
Skift fra afspilningsliste til podcast til indgående opkald på et øjeblik. Perfekt justerede akustiske neodym-drivere og passiv støjreduktion giver klar lyd. Find den perfekte pasform med udskiftelige ørepuder i tre størrelser.
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Afspil musik og tale

Fængende sange. Tydelige opkald.

Ren lyd

Bliv opslugt af en podcast. Bliv bevæget af musik. Et ovalt akustisk rør og udskiftelige gummiørepuder i tre størrelser skaber en perfekt forsegling. Lyt komfortabelt, og nyd passiv støjisolation.

Inline-fjernbetjening. Skift nemt fra afspilningsliste til opkald.

Besvar et opkald, sæt din afspilningsliste på pause. Alt sammen uden at røre ved din smartphone takket være inline-fjernbetjeningen.

Kabellængde på 1,2 m

Disse in-ear-hovedtelefoner har et kabel på 1,2 meter. Blød gummi mellem hovedtelefonerne og kablerne beskytter din kabelforbindelse, og lader lyden strømme.

Tekniske specifikationer

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