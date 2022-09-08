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Udgået
SHE1405BK/10
Bliv opslugt af en podcast. Bliv bevæget af musik. Et ovalt akustisk rør og udskiftelige gummiørepuder i tre størrelser skaber en perfekt forsegling. Lyt komfortabelt, og nyd passiv støjisolation.
Besvar et opkald, sæt din afspilningsliste på pause. Alt sammen uden at røre ved din smartphone takket være inline-fjernbetjeningen.
Disse in-ear-hovedtelefoner har et kabel på 1,2 meter. Blød gummi mellem hovedtelefonerne og kablerne beskytter din kabelforbindelse, og lader lyden strømme.
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