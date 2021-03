Skyder til kabelopbevaring uden rod

Når du skal gemme dine øretelefoner væk, risikerer du, at kablerne vikles sammen, hvis du ikke er forsigtig. Det gør det besværligt at gemme øretelefoner væk og finde dem frem igen. Du skal bare skubbe skyderen til kabelopbevaring mod ørestykkerne for at holde de to ørestykkekabler pænt sammen og minimere risikoen for sammenviklede kabler.