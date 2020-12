Lille opbevaring til ledning, så du har styr på overskydende ledning

Den lille opbevaring til ledning giver dig mulighed for at styre overskydende ledning, så du opnår større bærekomfort. En åben krog på skyderen giver dig mulighed for at fastgøre kablet til musikafspilleren, så kablet er nemt at opbevare, når det først er rullet rundt om enheden