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Udgået

Øretelefoner med mikrofon

SHE3805PK/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Ekstra bas

Den lille og farverige SHE3805 er en sværvægter med dens effektive højttalere, der leverer ultradynamisk bas. Bløde ørepuder med ovale slangeindsatser sikrer en ergonomisk pasform, mens den indbyggede mikrofon nemt lader dig skifte mellem musik og opkald.

Se alle fordele

Kompakt headset med oval lydslange

Ekstra bas

  • Lyserød

En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald

En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.

Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform til dig

Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform til dig

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.

En forstærket kabelaflastning øger holdbarheden og tilslutningsevnen

Med henblik på at forlænge hovedtelefonernes levetid beskytter en blød gummibelægning mellem dem og kablet tilslutningen imod gentaget bøjning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

15/03/2015

España

España

Muy buenos!

Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

01/09/2014

España

España

Te sorprenderá!!!

Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

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