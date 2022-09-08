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Udgået
SHE3855RG/00
Starter i
Friske beats, slagkraftig bas
Stilfulde Philips Chromz in-ear-hovedtelefoner giver slagkraftig bas, komfort og flot design. Flere matte vakuummetalliserede farvemuligheder, der matcher iPhone 6s.
8,6 mm drivere/lukket bagside
In-ear
Philips Chromz in-ear-hovedtelefoner har kraftfulde højttalere i et kompakt design for at sikre en perfekt pasform med klar lyd med kraftig bas.
Ovalt lydrør giver en god, ergonomisk pasform, der passer til ørets form.
Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.
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