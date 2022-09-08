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Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHE3855RG/00

Starter i

Guld
Guld
Rød
Rød
Sølvfarvet
Sølvfarvet
Sølvgrå
Sølvgrå

Friske beats, slagkraftig bas

Stilfulde Philips Chromz in-ear-hovedtelefoner giver slagkraftig bas, komfort og flot design. Flere matte vakuummetalliserede farvemuligheder, der matcher iPhone 6s.

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Mat vakuummetalliseret finish i høj kvalitet

Friske beats, slagkraftig bas

  • 8,6 mm drivere/lukket bagside

  • In-ear

Kraftfulde drivere gengiver en krystalklar lyd med kraftig bas

Kraftfulde drivere gengiver en krystalklar lyd med kraftig bas

Philips Chromz in-ear-hovedtelefoner har kraftfulde højttalere i et kompakt design for at sikre en perfekt pasform med klar lyd med kraftig bas.

Ovalt rør giver en god, ergonomisk pasform

Ovalt rør giver en god, ergonomisk pasform

Ovalt lydrør giver en god, ergonomisk pasform, der passer til ørets form.

3 udskiftelige ørepropper i gummi for at sikre en optimal pasform

3 udskiftelige ørepropper i gummi for at sikre en optimal pasform

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.

Tekniske specifikationer

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