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  • Friske beats, slagkraftig bas
  • Friske beats, slagkraftig bas
  • Friske beats, slagkraftig bas
  • Friske beats, slagkraftig bas
  • Friske beats, slagkraftig bas
  • Friske beats, slagkraftig bas

Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHE3855SG/00

Friske beats, slagkraftig bas
Stilfulde Philips Chromz in-ear-hovedtelefoner giver slagkraftig bas, komfort og flot design. Flere matte vakuummetalliserede farvemuligheder, der matcher iPhone 6s.
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Mat vakuummetalliseret finish i høj kvalitet

Friske beats, slagkraftig bas

  • 8,6 mm drivere/lukket bagside

  • In-ear

3 udskiftelige ørepropper i gummi for at sikre en optimal pasform

3 udskiftelige ørepropper i gummi for at sikre en optimal pasform

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.

En indbygget mikrofon skifter fra musik til telefonopkald

En indbygget mikrofon skifter fra musik til telefonopkald

Den indbyggede mikrofon gør, at du nemt kan skifte fra at lytte til musik til at modtage telefonopkald, så du altid holder forbindelsen ved lige.

Vakuummetalliseret, elegant mat belægning giver ekstra beskyttelse

Vakuummetalliseret, elegant mat belægning giver ekstra beskyttelse

En vakuummetalliseret mat belægning af høj kvalitet giver ekstra overfladebeskyttelse og passer perfekt til iPhone 6s.

Tekniske specifikationer

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