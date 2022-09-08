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Udgået
SHE3855SG/00
8,6 mm drivere/lukket bagside
In-ear
Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.
Den indbyggede mikrofon gør, at du nemt kan skifte fra at lytte til musik til at modtage telefonopkald, så du altid holder forbindelsen ved lige.
En vakuummetalliseret mat belægning af høj kvalitet giver ekstra overfladebeskyttelse og passer perfekt til iPhone 6s.
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