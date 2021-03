Et elegant bæreetui i metal med praktisk kabelopbevaringsløsning

Det kompakte bæreetui i kvalitetsmetal med et meget luksuriøst præg indeholder et kabelrum, som er en nem og praktisk løsning til kabeloprulning og opbevaring af hovedtelefonerne. Etuiet har endda et opbevaringsrum til skumkapperne. Den hårde yderside på etuiet yder desuden ekstra beskyttelse af hovedtelefonerne, når de ikke er i brug.