Ledningsbetjening med mikrofon, lydstyrke og kontrol

Vil du springe et nummer over? Justere lydstyrken? Modtage eller afvise et opkald? Optage et stemmememo? Betjeningen er udstyret med en følsom mikrofon, lydstyrkeregulering, opkalds- og overspringsfunktioner. Den kan også udløse stemmestyring. Med disse hovedtelefoner har du betjeningen lige ved hånden - du behøver ikke at have din iPhone eller iPod fremme eller låse skærmen op.