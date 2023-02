Mikrofonvenlig kabellængde

Kabellængden på disse øretelefoner er designet til at optimere opfangning af lyd fra mikrofonen på headsetstikket. Det optimerer også den samlede kabellængde for disse øretelefoner i kombination med et headsetstik. Headsetstik giver mulighed for at bruge standardøretelefoner (uden mikrofon og med et standard 3,5 mm øretelefonstik) med en mobiltelefon. De følger ofte med mobiltelefoner, men kan også købes separat. Philips SHH1XXX headsetstik kan fås til de fleste mobiltelefonmærker. Stikket optimerer også den samlede kabellængde til mobiltelefonen.