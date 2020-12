Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.

Ørepudernes specielle form og det luksuriøse materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor er så behagelige som muligt at bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til området omkring øret.