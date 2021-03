Kompakt elektronik eliminerer uønsket ekstern støj med 70 %

Den smarte støjreduktionsteknologi forbedrer fornøjelsen ved at lytte til lave lydniveauer i støjende omgivelser. Den bruges især til at fjerne lave frekvenser, f.eks. støj fra jetmotorer, så du kan nyde stille musik i fly, tog eller lignende steder, uden at høre en distraherende summen i baggrunden. Teknologien skaber i virkeligheden en tilsvarende, men modsatrettet bølgeform, der effektivt fjerner uønsket støj.