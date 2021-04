Tryk på samtaletilstand for at høre den omgivende lyd på en komfortabel måde

Du behøver ikke at tage din hovedtelefoner af for at høre flymeddelelsen, tale med stewardesserne eller være opmærksom på det omgivende miljø. Tryk på samtaletilstand på kontrolboksen, så vil den omgivende lyd nå dine ører via hovedtelefonens mikrofon.