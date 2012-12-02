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Udgået

ActionFitØretelefoner med krog til sport

SHQ3200/10

2.3

| (22) Anmeldelser

Indstillet til sport

SHQ3200 med den patenterede justerbare ørekrog er både let og svedafvisende, så du kan fokusere på træningen uden at miste motivationen. Hvis det ikke var for den fantastiske, stimulerende lyd, ville du slet ikke lægge mærke til dem.

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Med justerbar ørekrog, som giver en sikker pasform

Indstillet til sport

  • ActionFit

  • Orange og grå

Patenteret justerbar ørekrog, der giver en sikker pasform

Patenteret justerbar ørekrog, der giver en sikker pasform

Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer ActionFit-hovedtelefonen den ultimative pasform, der er sikker men behagelig. Hægt blot hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.

Fleksstopper i kablet

Fleksstopper i kablet

Kraftig bas styrker motivationen

Kraftig bas styrker motivationen

Der er intet bedre end et solidt beat til din træningsrytme. Med ActionFit-hovedtelefonen får din musik brændstof igennem enestående dyb og dynamisk bas, der sætter skub i al din træning, så du kan løfte den til et højere niveau.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.3

ud af 5

22

Anmeldelser

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Fordele

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Ulemper

hard to find to purchase

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Dato for brug 2020-08-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Dato for brug 2020-08-02

19/04/2013

Deutschland

Deutschland

guter Sportkopfhörer

Sitzt extrem sicher (wackelt bei mir während des Joggens absolut nicht), sehr bequem und bringt einen ordentlichen, dem Preis angemessenen Klang. Der Inear-Technik geschuldet wird beim Joggen beim Auftreten nach der Flugphase ein bassiges Störgeräusch, was im Körper Produziert wird, aber durch die Stöpsel in den Ohren verstärkt wird, hörbar. Dieses ist meiner Meinung nach aber bei allen Kopfhörern, die mit Inear-Stöpseln arbeiten, der Fall und nicht diesem Modell zuzuschreiben. Stört mich persönlich aber auch nur mäßig. Fazit: Für den Preis eine gute Leistung!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel

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