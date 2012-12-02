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Udgået
SHQ3200/10
Indstillet til sport
SHQ3200 med den patenterede justerbare ørekrog er både let og svedafvisende, så du kan fokusere på træningen uden at miste motivationen. Hvis det ikke var for den fantastiske, stimulerende lyd, ville du slet ikke lægge mærke til dem.
ActionFit
Orange og grå
Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer ActionFit-hovedtelefonen den ultimative pasform, der er sikker men behagelig. Hægt blot hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.
Der er intet bedre end et solidt beat til din træningsrytme. Med ActionFit-hovedtelefonen får din musik brændstof igennem enestående dyb og dynamisk bas, der sætter skub i al din træning, så du kan løfte den til et højere niveau.
2.3
ud af 5
22
Anmeldelser
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Fordele
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Ulemper
hard to find to purchase
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Dato for brug 2020-08-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Dato for brug 2020-08-02
Sportstudent
19/04/2013
Deutschland
guter Sportkopfhörer
Sitzt extrem sicher (wackelt bei mir während des Joggens absolut nicht), sehr bequem und bringt einen ordentlichen, dem Preis angemessenen Klang. Der Inear-Technik geschuldet wird beim Joggen beim Auftreten nach der Flugphase ein bassiges Störgeräusch, was im Körper Produziert wird, aber durch die Stöpsel in den Ohren verstärkt wird, hörbar. Dieses ist meiner Meinung nach aber bei allen Kopfhörern, die mit Inear-Stöpseln arbeiten, der Fall und nicht diesem Modell zuzuschreiben. Stört mich persönlich aber auch nur mäßig. Fazit: Für den Preis eine gute Leistung!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel