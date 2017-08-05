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Udgået
SHQ3205/10
Indstillet til sport
SHQ3205-hovedtelefonerne med den justerbare ørekrog er både lette og svedafvisende, så du kan fokusere på træningen uden at miste motivationen. Hvis det ikke var for den fantastiske, stimulerende lyd, ville du slet ikke lægge mærke til dem.
ActionFit
Orange og grå
Den reflekterende mikrofon på kablet giver dig den klareste opkaldsoplevelse i diverse træningsmiljøer.
Der er intet bedre end et solidt beat til din træningsrytme. Med ActionFit-hovedtelefonen får din musik brændstof igennem enestående dyb og dynamisk bas, der sætter skub i al din træning, så du kan løfte den til et højere niveau.
ActionFit-hovedtelefon med fintjusterede 9 mm-drivere, der er specifikt designet til at generere fremragende lyd. Lyd så troværdig og kraftfuld, at du nemt kan koncentrere dig om din træning – og få mest muligt ud af din musik og bevægelser.
2.6
ud af 5
5
Anmeldelser
McKay
05/08/2017
Deutschland
Langlebing, guter Bass, Hohequalität
Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
canario86
09/12/2013
España
Producto inmejorable
El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
tophe
17/06/2017
France
Bekræftet køber
Ne supporte pas la sueur
Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3205 Sports earhook headset
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3205 Sports earhook headset