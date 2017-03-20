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Udgået
SHQ3300PK/00
Starter i
Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage
Actionfit SHQ3300-hovedtelefonerne, som er lette, svedafvisende og udstyret med justerbare ørekroge, lader dig fokusere på at træne uden at miste motivationen. Træn med fantastisk lyd i ørerne og en komfort, der får dig til at glemme, at du har hovedtelefoner på.
8,6 mm drivere/lukket bagside
Ørekrog
Med en vægt på blot 7,1 g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.
8,6 mm neodymenheder pumper højtydende lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.
1.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3300LF Sports headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3300LF Sports headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ3300LF Sports headphones
Certificeret IPX4 og IPX7 til hovedtelefoner og IPX2 til headset.