Passiv støjisolation giver bedre lyd ved lavere lydstyrke

Den perfekte, tætte pasform i dit øre forhindrer uønsket baggrundsstøj, som kan skade den rene fornøjelse af at lytte til din yndlingsmusik. Det betyder, at du stadig kan nyde dine øretelefoners enestående lydkvalitet ved lavere lydstyrkeindstillinger, og at du også nyder godt af længere batterilevetid.