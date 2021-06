Udvid dækningsområdet for trådløse enheder

Philips' trådløse dækningsudvidelse reducerer udgifter til kabler og kan bruges til at opbygge en trådløs infrastruktur ved at sende WiFi-signaler til fjerntliggende steder, reflekterende hjørner og svært tilgængelige områder, hvor trådløs dækning er ujævn, og kabler er upraktiske.Den er perfekt til at dække store områder i hjem i flere planer og lagermiljøer - over alt hvor du har brug for ekstra dækning til dit trådløse netværk.