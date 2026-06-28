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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
STH5020/40
Ideel til sart stof og svære folder
Elegant, strømlinet design – nem brug
Til rejser, praktisk og nem at opbevare
Philips håndholdt damper 5000 er klar til at dampe, når du er. Sæt blot damphovedet til at dampe tøj på en bøjle eller en flad overflade – og damp løs. Det justerbare vippehoved gør det nemt at pakke den sammen til rejser og kan hurtigt og nemt opbevares derhjemme.
Philips Håndholdt damper 5000 er supernem at bruge og varmer op på blot 35 sekunder. Du kan glemme alt om at sætte et stort, gammelt, klodset strygebræt op. Nu behøver du ikke et strygebræt. Du skal blot dampe og udglatte tøjet på bøjler eller på en plan overflade. Og så er det klaret.
Philips Håndholdt damper 5000 giver dig mulighed for at slippe af med irriterende folder på alt, hvad der kan stryges i din garderobe. Eco er den ideelle energibesparende standardindstilling. Og Max med en kraftigere dampmængde er fantastisk til vanskelige folder og tekstiler som bomuld.
4.7
ud af 5
7
Anmeldelser
GeorginaB
28/06/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
So quick and simple
This is super compact, easy to store and easy to use. It’s quick to heat up. Gets rid of a lot of even deep creases. You can cover large areas Of fabric well, so shirts and things are easy. The angled head gets right into the corners! The instructions we so simple. Love using it!
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
KatarzynaJ
27/06/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
Perfect device for everyday use.
Perfect device for everyday use, including travel as it is compact. Easy and quick to use. I’ve tried on linen shirt and on cotton blouse and within 5-10 minutes looks amazing.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
AmyB
24/06/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
Efficient and my new favourite!
I’ve previously purchased a smaller steamer but always wanted a branded more efficient one. I was so happy with this Philips steamer. It’s easy to fill with water and heats up really quickly. You have to press a button for the steam to come out which can be a little annoying if you are steaming a large item or a lot of items. I like how straight forward it is though as there aren’t too many settings or buttons. One thing that I wish it had was a flat bottom so I could stand it up, as you can only lie it down. I also love how it comes with a mitt to wear too, so that you don’t burn yourself when steaming an item. Overall I love this steamer and it will definitely replace any ironing I need to do.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
Testet med bakterie-/gærteststammer: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^ testet med testmidearter: Dermatofagoides farinae (voksne han- og hunmider samt nymfer)
Den nominelle effekt på 1400 W er baseret på, at apparatet er tilsluttet en 240 V strømforsyning. Den faktiske nominelle effekt kan variere afhængigt af spændingen.