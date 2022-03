Sikker rensning af plasma-/LCD-skærme

Alt hvad du har brug for til at passe på din plasma- eller LCD-skærm. Den stribefri rensevæske fjerner støv, snavs og pletter sikkert uden at efterlade spor. Det ergonomiske greb på rensepuden gør vedligeholdelse nemt og hurtigt. Mikrofiberklud til TV'ets kabinet. Se alle fordelene