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Udgået
SWV5610G/00
Oplev billeder i Ultra HD
Oplev Ultra HD 4K opløsning ved 60 fps. Højhastigheds-HDMI understøtter et fuldt 32-kanals lydsystem med op til 1536 kHz samplingshastighed.
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Understøtter videoopløsninger på op til 4K eller 2160p UHD. På den måde kan du konkurrere med digitale systemer, der kendes fra rigtige biografer.
Overlegen billed- og spiloplevelse med billeder med op til 60 billeder pr. sekund.
Forgyldte stik til pålidelig tilslutning.
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