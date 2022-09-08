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Udgået

HDMI-kabel

SWV5633G/00

HDMI Premium-certificeret kabel

HDMI Premium-certificeret kabel giver Ultra HD 4K opløsning ved 60 fps. Højhastigheds-HDMI understøtter et komplet 32-kanals lydsystem med op til 1536 kHz samplingshastighed.

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4K 60 Hz Ultra HD med Ethernet

HDMI Premium-certificeret kabel

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

60 Hz billeder pr. sekund

Overlegen billed- og spiloplevelse med billeder med op til 60 billeder pr. sekund.

30 AWG ren kobbertråd giver den bedste billed- og lydkvalitet.

Materiale af høj kvalitet - 30 AWG ren kobbertråd sikrer den bedste forbindelse med minimalt tab af data.

3D-oplevelse

Understøtter alle 3D-videoformater, således at du kan afspille ægte 3D-hjemmebiograf- og spilmateriale.

Tekniske specifikationer

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