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Udgået
SWV5653G/00
HDMI Premium-certificeret kabel
HDMI Premium-certificeret kabel giver Ultra HD 4K opløsning ved 60 fps. Højhastigheds-HDMI understøtter et komplet 32-kanals lydsystem med op til 1536 kHz samplingshastighed.
4K 60 Hz
18 Gbps
5 m
Overlegen billed- og spiloplevelse med billeder med op til 60 billeder pr. sekund.
Materiale af høj kvalitet - 30 AWG ren kobbertråd sikrer den bedste forbindelse med minimalt tab af data.
Understøtter alle 3D-videoformater, således at du kan afspille ægte 3D-hjemmebiograf- og spilmateriale.
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