Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SWV7030/10
HDMI Premium-certificeret kabel
HDMI Premium-certificeret kabel giver Ultra HD 4K opløsning ved 60 fps. Højhastigheds-HDMI understøtter et komplet 32-kanals lydsystem med op til 1536 kHz samplingshastighed
4K 60 Hz
18 Gbps
3 m
Understøtter videoopløsninger på op til 4K eller 2160p UHD. På den måde kan du konkurrere med digitale systemer, der kendes fra rigtige biografer.
Overlegen billed- og spiloplevelse med billeder med op til 60 billeder pr. sekund.
Forgyldte stik til pålidelig tilslutning.
Anmeldelser