Fra stikkontakt til internet-access point

Det er let at oprette et hjemmenetværk ved hjælp af husets eksisterende ledningsnet. Ledningsnettet bliver bogstaveligt talt forvandlet til et access point for hjemmenetværket. Du får nem adgang i alle rum, du sparer udgifterne til et nyt ledningsnet til hjemmenetværket, og der er ingen konstruktionsmæssige begrænsninger inde i huset.