Ultrasmå øretelefoner. Superbehagelig pasform

Vores mindste ægte trådløse øretelefoner nogensinde har et design med lav profil, der passer perfekt – og føles fantastisk – selv hvis du har dem på hele dagen. Øretelefonerne sidder i det ydre øre, så der ikke er nogen øreprop, der graver sig ind i øregangen: Hvis du har brug for lidt mere greb, er der tre størrelser silikoneomslag (medfølger) at vælge imellem.