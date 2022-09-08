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Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT2149BK/00

Starter i

Sort
Sort
Hvid
Hvid

Lille, men kraftfuld

Med deres superkomfortable design føles disse bittesmå helt trådløse øretelefoner behagelige og ser godt ud hele dagen! Trods deres størrelse leverer de kraftfuld lyd og ekstra bas ved lav lydstyrke. Skal du ud? Etuiet passer endda på en nøglering.

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Lille, men kraftfuld

  • Bittesmå helt trådløse øretelefoner

  • Opladningsetui til nøglering

  • Naturlig lyd. Dynamic Bass

  • Tydelige opkald

Ultrasmå øretelefoner. Superbehagelig pasform

Ultrasmå øretelefoner. Superbehagelig pasform

Vores hidtil mindste helt trådløse øretelefoner har et diskret design, der sidder godt – og føles godt – selv hvis du har dem på hele dagen. Øretelefonerne sidder i det ydre øre, så ingen øreprop trænger ind i øregangen: Hvis du har brug for et bedre greb, kan du vælge mellem tre størrelser silikonehylstre (medfølger).

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med Dynamic Bass

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med Dynamic Bass

Disse helt trådløse øretelefoner er måske små, men du behøver ikke skrue op for lydstyrken for at få den bedste lyd fra deres 10 mm-enheder. Aktivér Dynamic Bass via venstre øretelefon eller Philips Headphones-appen, og nyd den fulde kraft i dine foretrukne basgange, selv når du lytter ved lav lydstyrke.

Tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

Tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

Din stemme går tydeligt igennem, når du taler i telefon. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

Tekniske specifikationer

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