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2000 seriesÆgte trådløse hovedtelefoner

TAT2149WT/00

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Lille, men kraftfuld

Disse bittesmå ægte trådløse øretelefoner, der har en enormt behageligt udformning, både føles og ser godt ud hele dagen lang! De er langt mere kraftfulde, end hvad man skulle tro fra størrelsen, og har ekstra meget bas ved lav volumen. Skal du ud? Selv etuiet er småt nok til at sidde på en nøglering.

Se alle fordele

Lille, men kraftfuld

  • Små ægte trådløse øretelefoner

  • Opladeretui til nøglering

  • Naturlig lyd. Dynamisk bas

  • Klare og tydelige opkald

Ultrasmå øretelefoner. Superbehagelig pasform

Ultrasmå øretelefoner. Superbehagelig pasform

Vores mindste ægte trådløse øretelefoner nogensinde har et design med lav profil, der passer perfekt – og føles fantastisk – selv hvis du har dem på hele dagen. Øretelefonerne sidder i det ydre øre, så der ikke er nogen øreprop, der graver sig ind i øregangen: Hvis du har brug for lidt mere greb, er der tre størrelser silikoneomslag (medfølger) at vælge imellem.

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Disse ægte trådløse øretelefoner er måske små, men du behøver ikke at skrue op for lyden for at få den bedste lyd ud af deres 10-mm enheder. Aktivér dynamisk bas via den venstre øretelefon eller Philips Headphones-appen, og du kan nyde den fulde kraft af dine yndlingsbasgange, selv når du lytter ved lav lydstyrke.

Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen.

Tekniske specifikationer

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