Ultrasmå øretelefoner. Superbehagelig pasform

Vores hidtil mindste helt trådløse øretelefoner har et diskret design, der sidder godt – og føles godt – selv hvis du har dem på hele dagen. Øretelefonerne sidder i det ydre øre, så ingen øreprop trænger ind i øregangen: Hvis du har brug for et bedre greb, kan du vælge mellem tre størrelser silikonehylstre (medfølger).