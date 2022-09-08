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TAT2149WT/00
Lille, men kraftfuld
Med deres utroligt behagelige design føles og ser disse bittesmå helt trådløse øretelefoner godt ud hele dagen! Trods deres beskedne størrelse leverer de fantastisk lyd og ekstra bas ved lav lydstyrke. Skal du ud? Etuiet kan endda sættes på en nøglering.
Bittesmå helt trådløse øretelefoner
Opladningsetui til nøglering
Naturlig lyd. Dynamic Bass
Tydelige opkald
Vores hidtil mindste helt trådløse øretelefoner har et diskret design, der sidder godt – og føles godt – selv hvis du har dem på hele dagen. Øretelefonerne sidder i det ydre øre, så ingen øreprop trænger ind i øregangen: Hvis du har brug for et bedre greb, kan du vælge mellem tre størrelser silikonehylstre (medfølger).
Disse helt trådløse øretelefoner er måske små, men du behøver ikke skrue op for lydstyrken for at få den bedste lyd fra deres 10 mm-enheder. Aktivér Dynamic Bass via venstre øretelefon eller Philips Headphones-appen, og nyd den fulde kraft i dine foretrukne basgange, selv når du lytter ved lav lydstyrke.
Din stemme går tydeligt igennem, når du taler i telefon. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.
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