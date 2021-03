Velourpuder, der kan ånde, hjælper med at aflede tryk og varme

Udviklingen af Philips Fidelio X1 starter med et omhyggeligt valg af materialer, der sikrer funktionaliteten og den ergonomiske komfort. Ørepuder i skum med deluxe-hukommelse matches med et velourmateriale med optimeret tæthed og høj åndbarhed for at dæmpe trykket og varmen for komfort ved længere tids brug.