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Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
Philips i9000 Prestige Ultra, vores mest innovative shaver med Triple Action Lift&Cut-system, der klipper håret i rodniveau og giver tæthed, der holder hele dagen, selv på områder, der er svære at barbere. SkinIQ Pro har nu 5 barberingstilstande for at give ultimativ hudkomfort.
Dette produkt
i9000 Prestige Ultra
Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro
3.999,00 kr
Patron til kapsel til hurtig rengøring
149,00 kr
Patron til kapsel til hurtig rengøring
179,00 kr
Patron til kapsel til hurtig rengøring
329,00 kr
3.999,00 kr.
Lift&Cut-teknologi med tredobbelt funktion
NanoTech Dual Precision-skær
360° fleksible præcisionshoveder
Aktiv tryk- og bevægelsesstyring
7 års garanti*****
Vores patenterede Lift&Cut-system med tredobbelt funktion løfter håret blidt fra roden og klipper det præcist op til -0,08 mm hudniveau uden at beskadige huden for langvarig tæthed. Det giver ultimativ tæthed, der varer hele dagen.
Fuldt fleksible og mindre, kompakte hoveder med udstrækningsmønstre, der tilpasser sig dynamisk til alle ansigtets kurver. For konstant hudkontakt med 20 % mere præcision**, der fanger vanskelige hår på halsen og under næsen. Præcision overalt.
360° NanoTech Dual Precision-skær er designet til at fange hår, der vokser i forskellige retninger, og fanger 25 % flere hår pr. strøg*, med op til 8 millioner skærebevægelser pr. minut, for præcis effektivitet selv på et 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg.
Priser
4.4
ud af 5
886
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
WheelieMan
24/08/2026
Danmark
Bekræftet køber
Suveræn
Den bedste barbermaskine jeg nogensinde har haft. Den tager selv uge gamle skægstubbe og efterlader huden helt glat.
Fordele
Jeg har kun positivt at sige om den. Har aldrig før fået så god barbering, selvom jeg altid har brugt Phillips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-08-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-08-02
Svendsen
20/07/2025
Danmark
Bekræftet køber
Lækker Maskine
Jeg har brugt maskinen i en måneds tid, og er tilfreds med maskinen. Jeg har altid brugt Braun og havde også en Braun før, men jeg læste anmeldelserne af denne maskine fra Philips og den fik stor ros alle steder, så jeg tænkte at den skulle jeg prøve. Den har mange funktioner som kan styres og følges via appen, og så er det en lækker maskine der ser godt ud og ikke larmer ret meget når den bruges. Købte den model med UV-charger og cleaning pod. Cleaning pod´en bruger jeg hver gang den er blevet brugt så den altid er ren og klar til næste gang, maskinen kommer heller ikke til at lugte sur som den gør hvis man rengør den i rent vand. Uv-chargeren fungerer som ladestation og så bliver maskinen belyst med UV-lys så den bliver ren og steriliseret. Det smarte ved laderen er at man kan tage den med sig da den fungerer som oplader når man er på farten, og man kan lade barber maskinen op en del gange inden man skal lade opladeren op. Jeg har prøvet den på skæg der 1 dag gammel og skæg der er 2-3 dage gammel, og den laver et rigtig godt resultat uanset længde, dog er den udfordret af hårene på halsen, men det har alle de maskiner jeg har haft, men Philips klarer hårene på halsen bedre end de andre jeg har haft.
Fordele
Lækker maskine, smarte funktioner, lille og handy. Larmer ikke ret meget under barbering.
Ulemper
Er lidt i den dyre ende
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro
Date of Use 2024-06-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro
Date of Use 2024-06-20
runbech56
23/08/2026
Norge
Bekræftet køber
Mangler reise-etui
Jeg valgte denne rangeringen fordi maskina blir bare bedre og bedre. Jeg syntes den var litt stor og klumpete til å begynne med, men nå er den helt perfekt. Det jeg synes er dårlig er at det ikke er noe reise-etui med når den er såpass dyr, det er bare en tøypose og det er for dårlig.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-10
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-10
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
i forhold til Philips 3000 Series
I forhold til forgængeren
i forhold til belægning uden perler
i forhold til vand i patronen
Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet