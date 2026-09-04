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Min næsehårstrimmer fra Philips virker ikke

Hvis næsehårstrimmeren ikke fungerer eller ikke tænder, er der en enkel teknik til at finde frem til den sandsynlige årsag.

Drej trimmerhovedet på næsehårstrimmeren for at fjerne det fra håndtaget, og tænd derefter for trimmeren.

Drejer den lille tap øverst på håndtaget, når trimmerhovedet er afmonteret? 
Kontrollér trimmerhovedet for tegn på skader, og rengør det derefter grundigt ved at følge instruktionerne nedenfor.

Sker der ikke noget, selv når trimmeren er tændt uden påsat trimmerhoved?
Mange næsehårstrimmere fra Philips drives af ikke-genopladelige batterier, som skal udskiftes fra tid til anden. Prøv at udskifte batteriet, før du prøver igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du se afsnittet "Har du brug for yderligere hjælp?" nedenfor. 

Drej trimmerhovedet, og løft det af håndtaget

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: MG7962/30 , MG9531/15 , NT1650/16 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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