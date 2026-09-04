Philips-support Min næsehårstrimmer fra Philips virker ikke

Hvis næsehårstrimmeren ikke fungerer eller ikke tænder, er der en enkel teknik til at finde frem til den sandsynlige årsag.

Drej trimmerhovedet på næsehårstrimmeren for at fjerne det fra håndtaget, og tænd derefter for trimmeren.

Drejer den lille tap øverst på håndtaget, når trimmerhovedet er afmonteret?

Kontrollér trimmerhovedet for tegn på skader, og rengør det derefter grundigt ved at følge instruktionerne nedenfor.

Sker der ikke noget, selv når trimmeren er tændt uden påsat trimmerhoved?

Mange næsehårstrimmere fra Philips drives af ikke-genopladelige batterier, som skal udskiftes fra tid til anden. Prøv at udskifte batteriet, før du prøver igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du se afsnittet "Har du brug for yderligere hjælp?" nedenfor.

Metode til grundig rengøring af næsehårstrimmere fra Philips Læg blot trimmeren på hovedet i et glas eller en anden høj, smal beholder med tilstrækkeligt lunkent vand til at nedsænke den metalliske del af skærtænderne. Håndtaget på næsehårstrimmeren må ikke på noget tidspunkt være nedsænket i vand. Når trimmerhovedet har ligget i blød i 30 minutter, skal du skylle det under varmt, rindende vand og derefter prøve at tænde for trimmeren. Har du brug for yderligere hjælp? Hvis ingen af disse tip hjælper, kan næsehårstrimmeren være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om reparation eller udskiftning. 3. Udskift batteriet. Hvis du har en næsehårstrimmer, der kører på AA-engangsbatterier, er det muligt, at de skal udskiftes. For at løse dette problem skal du blot udskifte batteriet med et nyt. Når du udskifter batteriet, skal du sørge for, at batteriets poler + og - vender den rigtige vej. Dette er angivet på batterirummet. 4. Rengør skærenheden. Hvis du har bekræftet, at din Philips-næsehårstrimmer er fuldt opladet, og den stadig ikke fungerer, virker den muligvis ikke, fordi den er snavset, og skærenheden er blokeret. Vi anbefaler, at du rengør din næsehårstrimmer efter hver brug for at opnå optimal ydeevne.



Følg vores råd om rengøring nedenfor: Skyl næsehårstrimmerens trimmerhoved med lunkent vand. Tænd for næsehårstrimmeren efter 15 sekunder, og sluk for apparatet igen efter 5 sekunder. Prøv igen et par gange. Hvis det ikke er tilstrækkeligt at skylle trimmerhovedet under vandhanen, skal du lægge trimmehovedet i et glas med varmt vand i et par minutter. Placer ikke trimmerens håndtag i vandet, da det kan beskadige dens indvendige elektronik. Gentag trin 1. Hvis det ikke hjælper, skal du tage næsehårstrimmerdelen af og lægge den del i blød i vand i 30 minutter. Monter igen, og gentag trin 1. Hvis trimmeren fungerer igen: Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad trimmeren lufttørre. Du opnår de bedste resultater ved at rengøre din Philips-næsehårstrimmer efter hver brug og jævnligt smøre trimmerhovedet med en dråbe af den medfølgende symaskineolie. Har du stadig problemer med din næsehårstrimmer? Hvis ingen af disse tip hjælper, kan næsehårstrimmeren være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om reparation eller udskiftning af næsehårstrimmeren.