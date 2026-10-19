Der kommer ikke vand ud af min Philips AquaTrio-støvsuger

Hvis der ikke kommer vand ud af din Philips AquaTrio-støvsuger, kan det skyldes flere ting:



Tanken til rent vand er tom, eller tanken til snavset vand er fuld

Hvis vandtanken på din Philips AquaTrio-støvsuger er tom, eller tanken til snavset vand er fuld, kan du opleve, at der ikke kommer vand ud af enheden. I dette tilfælde skal du tanken til rent vand med vand og sørge for, at tanken til snavset vand er tom.



Låget til moppemundstykket er ikke lukket korrekt

Hvis låget er åbent, kan der muligvis ikke komme vand ud af enheden. Sørg for, at låget til moppemundstykket er lukket korrekt (se billede).



Det aktive beskyttelsessystem er blevet aktiveret

Det aktive beskyttelsessystem på din Philips AquaTrio-støvsuger er designet til at registrere, når en anden genstand end snavs eller væske opsamles fra gulvet. Når det aktive beskyttelsessystem er aktiveret, roterer børsterne ikke, og der påføres ikke vand på gulvet.



Sådan nulstilles det aktivt beskyttelsessystem (se video):

1. Sluk for Philips AquaTrio-støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten

2. Åbn låget til moppemundstykket, fjern dækslet til moppebørsterne, og tag genstanden ud

3. Hvis det aktive beskyttelsessystem blev aktiveret, fordi moppebørsterne er for våde, skal du fjerne moppebørsterne og vride dem over håndvasken

4. Sæt de tørre moppebørster tilbage på Philips AquaTrio-støvsugeren

5. Sæt dækslet til moppebørsterne på igen, og luk låget til moppemundstykket. Tryk på låget til moppemundstykket for at låse det ("klik")



Slangen inde i din Philips AquaTrio-støvsuger er endnu ikke fyldt med vand

Dette kan ske, når du bruger Philips AquaTrio-støvsugeren for første gang. Når du tænder for enheden, blinker indikatoren for fuld tank/tom tank, og enheden slukkes igen. Hvis det sker, skal du prøve at tænde for Philips AquaTrio-støvsugeren gentagende gange, indtil indikatoren for fuld tank/tom tank forbliver slukket, og apparatet forbliver tændt. Når indikatoren forbliver slukket, og enheden har kørt i ca. 30 sekunder, påføres der vand på gulvet.



Hvis ovenstående løsninger ikke løste dit problem, bedes du kontakte os.

