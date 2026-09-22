Min Philips AquaTrio støvsuger efterlader vandspor på gulvet

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Hvis din Philips AquaTrio-støvsuger efterlader vand på gulvet, kan det skyldes flere ting. Se billedet for at se, hvilken model du har, og find oplysningerne nedenfor.
Der blev foretaget skarpe sving under opsætningen af den ledningsfri AquaTrio wet & dry-støvsuger, eller apparatet blev flyttet sidelæns (bevæget hen over gulvet fra venstre mod højre)
For at forhindre vandspor på gulvet, kan du prøve at svinge mindre kraftigt med apparatet og undgå at flytte det sidelæns. Hvis du stadig ser vandspor på gulvet og ønsker at fjerne dem, kan du bruge knapperne "+ plus" og "- minus" (se billedet nedenfor) til at aktivere vandoptagelsesfunktionen.
AquaTrio blev flyttet hen over et dørtrin, et tæppe eller trapper, mens den var tændt.
Det anbefales at aktivere vandoptagelsesfunktionen, når apparatet løftes over et dørtrin, et tæppe eller en trappe. Dette vil forhindre snavset vand i at dryppe ud af AquaSpin-mundstykket.
AquaTrio blev løftet op fra gulvet umiddelbart efter, at den blev slukket.
Apparatet kan efterlade en lille vandpyt på gulvet, når du slukker for det. Du kan reducere størrelsen på vandpytten ved at aktivere vandoptagelsesfunktionen, før du slukker for AquaTrio 7000-serien. Bevæg apparatet frem og tilbage et par gange med vandoptagelsesfunktionen aktiveret. Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de sidste dråber med en klud.
Bemærk: Når du bruger vandoptagelsesfunktionen, kommer der ikke mere vand ud af apparatet, og sugestyrken øges. Hvis du ikke gør noget efter 45 sekunder, skifter apparatet automatisk tilbage til normal vådfunktion.
Hjulene på din AquaTrio 7000-serie er blokeret.
Du kan kontrollere hjulenes tilstand regelmæssigt og fjerne det snavs, der blokerer hjulene.
Se videoen nedenfor for at få trinvise instruktioner.
Løste disse løsninger ikke problemet? Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp.
Der blev foretaget skarpe sving under opsætningen af AquaTrio-støvsugeren og moppen, eller apparatet blev flyttet sidelæns (bevæget hen over gulvet fra venstre mod højre)
For at forhindre vandspor på gulvet, kan du prøve at svinge mindre kraftigt med produkterne i AquaTrio 9000-serien, og undgå at flytte apparatet sidelæns. Hvis du stadig ser vandspor på gulvet og ønsker at fjerne dem, kan du aktivere vandoptagelsesfunktionen* ved at trykke på knappen for rengøringsfunktion (se billedet nedenfor).
AquaTrio wet & dry blev under opsætning flyttet hen over en tærskel, et tæppe eller en trappe, mens den var tændt.
Det anbefales at aktivere vandoptagelsesfunktionen*, når apparatet løftes over en tærskel, et tæppe eller en trappe. Dette vil forhindre snavset vand i at dryppe ud af AquaSpin-mundstykket.
AquaTrio-støvsugeren og -moppen blev under opsætning løftet fra gulvet umiddelbart efter, den blev slukket
Apparatet kan efterlade en lille vandpyt på gulvet, når du slukker det. Du kan reducere størrelsen på vandpytten ved at aktivere vandoptagelsesfunktionen*, før du slukker for AquaTrio 9000-serien. Bevæg apparatet frem og tilbage et par gange med vandoptagelsesfunktionen aktiveret. Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de sidste dråber med en klud.
Bemærk:
Støvsugeren blev flyttet sidelæns
Flyt kun AquaTrio Pro frem og tilbage for at forhindre vandspor på gulvet.
Bevæg ikke apparatet sidelæns (se billede a).
Støvsugeren blev flyttet hen over en tærskel, mens den var tændt
Sørg for, at moppebørsterne på din Philips AquaTrio Pro forbliver i kontakt med gulvet. Sluk for apparatet, før du trækker det over en dørtærskel, for at forhindre vandspor på gulvet eller for at forhindre, at der sprøjter vand ud af moppemundstykket.
Støvsugeren blev løftet op fra gulvet umiddelbart efter, at den blev slukket
Efter at du har slukket for apparatet, skal du flytte det frem og tilbage et par gange for at fjerne den væske, der er til stede mellem de to moppebørster. Hvis du slukker for apparatet og løfter det op umiddelbart efter, efterlader det vand, der var til stede mellem børsterne, et spor af vand på gulvet (se billede b).
Hjulene på din AquaTrio Pro er blokerede
Du kan kontrollere hjulenes tilstand regelmæssigt og fjerne snavs, der blokerer hjulene.
Løste disse løsninger ikke problemet? Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp.
Støvsugeren blev flyttet sidelæns
Flyt kun AquaTrio frem og tilbage for at forhindre vandspor på gulvet.
Bevæg ikke apparatet sidelæns (se billede a).
Støvsugeren blev flyttet hen over en tærskel, mens den var tændt
Sørg for, at moppebørsterne på din Philips AquaTrio forbliver i kontakt med gulvet. Sluk for apparatet, før du trækker det over en dørtærskel, for at forhindre vandspor på gulvet eller for at forhindre, at der sprøjter vand ud af moppemundstykket.
Støvsugeren blev flyttet med mundstykket i berøring med gulvet, mens den var slukket
Hvis du vil undgå vandspor på gulvet, skal du løfte apparatet i bærehåndtaget eller vippe det, så apparatet hviler på hjulene, så det er nemt at transportere (se billede b).
Støvsugeren blev løftet op fra gulvet umiddelbart efter, at den blev slukket
Efter at du har slukket for apparatet, skal du flytte det frem og tilbage et par gange for at fjerne den væske, der er til stede mellem de to moppebørster. Hvis du slukker for apparatet og løfter det op umiddelbart efter, efterlader det vand, der var til stede mellem børsterne, et spor af vand på gulvet (se billede c).
Hjulene på din AquaTrio støvsuger er blokerede
Du kan kontrollere hjulenes tilstand regelmæssigt og fjerne snavs, der blokerer hjulene.
Løste disse løsninger ikke problemet? Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Kan jeg anvende min Philips AquaTrio-støvsuger på alle gulve og tæpper?
Kan jeg udskifte batteriet i min trådløse Philips AquaTrio-støvsuger?
Hvornår skal børsterne og filtrene på Philips AquaTrio-støvsugeren udskiftes?
Kan vandtankene på min Philips AquaTrio-støvsuger vaskes i opvaskemaskinen?
Hvilken type vand kan jeg bruge i min Philips Aquatrio-støvsuger?
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