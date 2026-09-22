Min Philips AquaTrio støvsuger efterlader vandspor på gulvet

Der blev foretaget skarpe sving under opsætningen af AquaTrio-støvsugeren og moppen, eller apparatet blev flyttet sidelæns (bevæget hen over gulvet fra venstre mod højre)

For at forhindre vandspor på gulvet, kan du prøve at svinge mindre kraftigt med produkterne i AquaTrio 9000-serien, og undgå at flytte apparatet sidelæns. Hvis du stadig ser vandspor på gulvet og ønsker at fjerne dem, kan du aktivere vandoptagelsesfunktionen* ved at trykke på knappen for rengøringsfunktion (se billedet nedenfor).



AquaTrio wet & dry blev under opsætning flyttet hen over en tærskel, et tæppe eller en trappe, mens den var tændt.

Det anbefales at aktivere vandoptagelsesfunktionen*, når apparatet løftes over en tærskel, et tæppe eller en trappe. Dette vil forhindre snavset vand i at dryppe ud af AquaSpin-mundstykket.



AquaTrio-støvsugeren og -moppen blev under opsætning løftet fra gulvet umiddelbart efter, den blev slukket

Apparatet kan efterlade en lille vandpyt på gulvet, når du slukker det. Du kan reducere størrelsen på vandpytten ved at aktivere vandoptagelsesfunktionen*, før du slukker for AquaTrio 9000-serien. Bevæg apparatet frem og tilbage et par gange med vandoptagelsesfunktionen aktiveret. Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de sidste dråber med en klud.



Bemærk:

Optagelsesfunktion*: Ældre modeller har normal vådfunktion og intens vådfunktion, men ingen vandoptagelsesfunktion.

Når du bruger vandoptagelsesfunktionen, kommer der ikke mere vand ud af apparatet, og sugestyrken øges. Hvis du ikke gør noget efter 45 sekunder, skifter apparatet automatisk tilbage til normal vådfunktion.

Hjulene på AquaTrio 9000-serien er blokeret

Du kan kontrollere hjulenes tilstand regelmæssigt og fjerne det snavs, der blokerer hjulene.Løste disse løsninger ikke problemet? Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp.