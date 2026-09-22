Min Philips AquaTrio-støvsuger har lav sugeeffekt

Hvis sugestyrken i din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien ikke er så god som forventet, kan der være flere årsager:



Kun støvsuger

Filteret er snavset

Hvis filteret i Philips AquaTrio 9000-serien er snavset, kan det påvirke enhedens ydeevne. Sørg for at rengøre filteret mindst én gang om måneden, hvis du bruger apparatet regelmæssigt.



Når filteret skal rengøres, vises ikonet for filterrensning på displayet (se billede a).

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Du opnår optimal ydeevne ved at følge nedenstående trin for at rengøre filteret:

1. Fjern filterhuset fra støvbeholderen (se billede b1).

2. Tryk på udløserknappen for at åbne filterhuset, og tag skumfilteret ud (se billede b2).

3. Ryst skumfilteret over en affaldsspand for at fjerne laget af snavs oven på det. Skyl derefter skumfilteret under en vandhane, og vrid det for at fjerne vandet (se billede b3)

Bemærk: Sørg for, at filterhuset ikke bliver vådt under rengøring.

4. Ryst filterhuset og låget over en affaldsspand for at fjerne støv, og rengør filterhuset med en fugtig klud (se billede b4)

Bemærk: Rengør ikke det hvide materiale på filterhuset med en støvsuger, en børste, vand eller et rengøringsmiddel. Det vil beskadige materialet.

5. Lad skumfilteret tørre, og sørg for, at det er helt tørt, før du sætter det tilbage i filterhuset. Luk filterhuset, og sæt filterhuset med skumfilteret tilbage i støvbeholderen, og monter den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen igen (se billede b5)

Bemærk: Sørg for, at det hvide materiale på filterhusets låg vender opad, og monter ikke den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen uden filterhuset med skumfilteret.



Støvbeholderen er fuld

Hvis støvbeholderen er fuld, kan ydeevnen for din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien blive dårligere. Tøm støvbeholderen regelmæssigt, og sørg for, at snavset aldrig overstiger "Max"-markeringen. Dette forhindrer, at filteret tilstoppes for hurtigt (se billede c1).



Følg nedenstående trin for at opnå optimal ydeevne:

1. Tryk på knappen for at frigøre den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen (se billede c2).

2. Træk filterhuset af støvbeholderen (se billede c3).

3. Tøm støvbeholderen i en affaldsspand (se billede c4).

4. Sæt filterhuset tilbage på støvbeholderen (se billede c5).

5. Monter den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen igen. Sørg for at tilslutte den bageste del først, og tilslut derefter den forreste del, så den låses på plads med et klik (se billede c6).



Støvbeholderen er snavset

Hvis støvbeholderen er snavset, kan ydeevnen for din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien blive dårligere. Du opnår optimal ydeevne, hvis du rengør støvbeholderen og cyklonfilteret, hver gang du tømmer den. Følg nedenstående trin, eller se videoen:

1. Fjern filterhuset med skumfilteret (se billede d1).

2. Tøm støvbeholderen i en affaldsspand (se billede d2).

3. Skyl indersiden af støvbeholderen og cyklonfilteret under vandhanen (se billede d3).

Bemærk: Rengør ikke støvbeholderen i opvaskemaskinen, og sørg for, at de elektroniske stik er helt tørre, før du bruger enheden igen

4. Lad støvbeholderen og cyklonfilteret tørre helt (se billede d4).

5. Sæt filterhuset med skumfilteret på igen, når støvbeholderen er helt tør (se billede d5).

6. Monter den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen igen (se billede d6).

Bemærk: Monter ikke den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen uden filterholderen med svampefilteret.



Filterhuset er ikke fastgjort korrekt til støvbeholderen

Det kan medføre tab af sugestyrke, hvis dele af støvbeholderen ikke er fastgjort korrekt til den håndholdte 3-i-1-enhed. Sørg for at fastgøre filterhuset korrekt til støvbeholderen.



Støvbeholderen er ikke fastgjort korrekt på apparatet

Det kan medføre tab af sugestyrke, hvis støvbeholderen ikke er fastgjort korrekt fast den håndholdte 3-i-1-enhed. Sørg for at fastgøre støvbeholderen på apparatet.



Dele af Kun støvsuger er tilstoppet eller blokeret

Slangen, røret, mundstykket eller cyklonfilteret på din støvsuger i Philips 9000-serien kan blive tilstoppet eller blokeret. Dette kan påvirke sugestyrken. Enheden er muligvis ikke i stand til at opsamle snavs som forventet, da luften ikke kan passere så nemt, som den burde.



Kontrollér følgende dele for at opnå optimal ydeevne:

-Cyklonfilter: Cyklonfilteret sidder i støvbeholderen. Fjern snavs eller hår, der sidder fast på eller omkring cyklonfilteret.

-Mundstykke: Rullebørsten kan være tilstoppet af hår eller snavs: Sluk for apparatet, og fjern hår eller tråde fra børsten ved at ved at skubbe rullebørsten ned med hånden.

Tip: Du kan også trække et blad på en saks gennem rillen på rullebørsten for at klippe hår og tråde, der er blevet viklet rundt om rullebørsten.

- Sugekanalen bag rullebørsten i mundstykket er tilstoppet: Fjern rullebørsten, og kontroller sugekanalen for forhindringer , og fjern dem.





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