Min Philips AquaTrio-støvsuger har lav sugeeffekt

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Afhængigt af din Philips AquaTrio-model kan du se nedenfor, hvilken vedligeholdelse der er nødvendig for at sikre en langvarig ydeevne og korrekt sugestyrke:
Hvis sugestyrken i din ledningsfri Philips AquaTrio wet & dry-støvsuger i 7000-serien ikke er så god som forventet, kan der være flere årsager.
Dele af støvsuger- og moppesættet er tilstoppet eller blokeret.
Blokeringer kan nogle gange ses ved, at der kommer mere vand på gulvet end normalt, eller når større smudspartikler ikke længere suges op og falder ud på gulvet igen.
1. Hovedenheden er snavset eller blokeret.
Kontrollér, om nogen af disse dele er blokeret, ved først at slukke for apparatet og fjerne tanken til snavset vand. Fjern derefter blokeringen ved at bevæge rengøringsbørsten op og ned i hovedenhedens sugekanal (se billede A).
2. Der er en blokering i AquaSpin-mundstykket.
Fjern børsterne fra mundstykket, og flyt rengøringsbørsten op og ned i AquaSpin-mundstykkets sugekanal (se billede B).
3. AquaSpin-mundstykkets mikrofiberbørster er tilstoppede af hår eller snavs.
Sluk for apparatet, og fjern mikrofiberbørsterne ved at dreje dem mod uret. Du kan bruge børstehåndtaget til at låse op for mikrofiberbørsterne. Fjern sammenfiltret hår eller andre forhindringer med fingrene, eller træk bladet på en saks gennem rillen på rullebørsten for at klippe hår og tråde, der er blevet viklet rundt om rullebørsten (se billede C).
4. Befugtningsstrimlerne på AquaSpin-dysen er tilstoppede.
Følg trinnene for at fjerne blokeringen af AquaSpin-mundstykkets befugtningsstrimler (se billede D):
Hvis sugestyrken i din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien ikke er så god som forventet, kan der være flere årsager:
Kun støvsuger
Filteret er snavset
Hvis filteret i Philips AquaTrio 9000-serien er snavset, kan det påvirke enhedens ydeevne. Sørg for at rengøre filteret mindst én gang om måneden, hvis du bruger apparatet regelmæssigt.
Når filteret skal rengøres, vises ikonet for filterrensning på displayet (se billede a).
Du opnår optimal ydeevne ved at følge nedenstående trin for at rengøre filteret:
1. Fjern filterhuset fra støvbeholderen (se billede b1).
2. Tryk på udløserknappen for at åbne filterhuset, og tag skumfilteret ud (se billede b2).
3. Ryst skumfilteret over en affaldsspand for at fjerne laget af snavs oven på det. Skyl derefter skumfilteret under en vandhane, og vrid det for at fjerne vandet (se billede b3)
Bemærk: Sørg for, at filterhuset ikke bliver vådt under rengøring.
4. Ryst filterhuset og låget over en affaldsspand for at fjerne støv, og rengør filterhuset med en fugtig klud (se billede b4)
Bemærk: Rengør ikke det hvide materiale på filterhuset med en støvsuger, en børste, vand eller et rengøringsmiddel. Det vil beskadige materialet.
5. Lad skumfilteret tørre, og sørg for, at det er helt tørt, før du sætter det tilbage i filterhuset. Luk filterhuset, og sæt filterhuset med skumfilteret tilbage i støvbeholderen, og monter den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen igen (se billede b5)
Bemærk: Sørg for, at det hvide materiale på filterhusets låg vender opad, og monter ikke den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen uden filterhuset med skumfilteret.
Støvbeholderen er fuld
Hvis støvbeholderen er fuld, kan ydeevnen for din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien blive dårligere. Tøm støvbeholderen regelmæssigt, og sørg for, at snavset aldrig overstiger "Max"-markeringen. Dette forhindrer, at filteret tilstoppes for hurtigt (se billede c1).
Følg nedenstående trin for at opnå optimal ydeevne:
1. Tryk på knappen for at frigøre den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen (se billede c2).
2. Træk filterhuset af støvbeholderen (se billede c3).
3. Tøm støvbeholderen i en affaldsspand (se billede c4).
4. Sæt filterhuset tilbage på støvbeholderen (se billede c5).
5. Monter den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen igen. Sørg for at tilslutte den bageste del først, og tilslut derefter den forreste del, så den låses på plads med et klik (se billede c6).
Støvbeholderen er snavset
Hvis støvbeholderen er snavset, kan ydeevnen for din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien blive dårligere. Du opnår optimal ydeevne, hvis du rengør støvbeholderen og cyklonfilteret, hver gang du tømmer den. Følg nedenstående trin, eller se videoen:
1. Fjern filterhuset med skumfilteret (se billede d1).
2. Tøm støvbeholderen i en affaldsspand (se billede d2).
3. Skyl indersiden af støvbeholderen og cyklonfilteret under vandhanen (se billede d3).
Bemærk: Rengør ikke støvbeholderen i opvaskemaskinen, og sørg for, at de elektroniske stik er helt tørre, før du bruger enheden igen
4. Lad støvbeholderen og cyklonfilteret tørre helt (se billede d4).
5. Sæt filterhuset med skumfilteret på igen, når støvbeholderen er helt tør (se billede d5).
6. Monter den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen igen (se billede d6).
Bemærk: Monter ikke den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen uden filterholderen med svampefilteret.
Filterhuset er ikke fastgjort korrekt til støvbeholderen
Det kan medføre tab af sugestyrke, hvis dele af støvbeholderen ikke er fastgjort korrekt til den håndholdte 3-i-1-enhed. Sørg for at fastgøre filterhuset korrekt til støvbeholderen.
Støvbeholderen er ikke fastgjort korrekt på apparatet
Det kan medføre tab af sugestyrke, hvis støvbeholderen ikke er fastgjort korrekt fast den håndholdte 3-i-1-enhed. Sørg for at fastgøre støvbeholderen på apparatet.
Dele af Kun støvsuger er tilstoppet eller blokeret
Slangen, røret, mundstykket eller cyklonfilteret på din støvsuger i Philips 9000-serien kan blive tilstoppet eller blokeret. Dette kan påvirke sugestyrken. Enheden er muligvis ikke i stand til at opsamle snavs som forventet, da luften ikke kan passere så nemt, som den burde.
Kontrollér følgende dele for at opnå optimal ydeevne:
-Cyklonfilter: Cyklonfilteret sidder i støvbeholderen. Fjern snavs eller hår, der sidder fast på eller omkring cyklonfilteret.
-Mundstykke: Rullebørsten kan være tilstoppet af hår eller snavs: Sluk for apparatet, og fjern hår eller tråde fra børsten ved at ved at skubbe rullebørsten ned med hånden.
Tip: Du kan også trække et blad på en saks gennem rillen på rullebørsten for at klippe hår og tråde, der er blevet viklet rundt om rullebørsten.
- Sugekanalen bag rullebørsten i mundstykket er tilstoppet: Fjern rullebørsten, og kontroller sugekanalen for forhindringer , og fjern dem.
Hvis ovenstående løsninger ikke hjælper dig med at løse dit problem, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Dele af støvsuger- og moppesættet er tilstoppet eller blokeret
Den fleksible slange eller vandkanalen i støvsugeren eller moppen i AquaTrio 9000-serien kan blive tilstoppet under brug. AquaSpin-dysens mikrofiberbørster kan også blive blokeret af sammenfiltret hår. Enheden kan muligvis ikke rengøre gulvet som forventet.
Kontrollér følgende dele for at opnå optimal ydeevne:
1.Vandkanalen i vådmodulet og/eller AquaSpin-dysen er snavset eller blokeret. Kontrollér, om nogle af disse dele er blokeret ved at afmontere AquaSpin-mundstykket. Fjern, og rengør delene for at frigøre blokeringen med rensebørsten ved at skubbe rensebørsten fra begge åbninger gennem sugekanalen (se billede e).
2. AquaSpin-mundstykke: Mikrofiberbørsterne er tilstoppede af hår eller snavs. Sluk for apparatet, og fjern mikrofiberbørsterne ved at dreje dem mod uret. Du kan bruge børstehåndtaget til at låse op for mikrofiberbørsterne. Fjern sammenfiltret hår og snavs med fingrene, eller kør en kniv med et blad på en saks gennem rillen på rullebørsten for at skære eller klippe hår og tråde, der er blevet viklet rundt om rullebørsten.
3. Tank til snavset vand: Nettet i tanken til snavset vand var ikke tørt nok, før det blev brugt igen. Rengør og tør tanken til snavset vand, før du bruger den igen.
Det kan også ske, at tanken til snavset vand ikke er placeret korrekt. Sæt tanken til snavset vand korrekt i apparatet, indtil du hører et ”klik”.
Hvis ovenstående løsninger ikke hjælper dig med at løse dit problem, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Hvis Philips AquaTrio Pros ydeevne er nedsat, kan det skyldes flere årsager. Nedenfor kan du se, hvordan du kan løse dette selv.
Apparatet er ikke blevet skyllet
Vi anbefaler, at du skyller din Philips AquaTrio Pro efter hver brug for at forhindre, at der samler sig snavs, og at der vokser bakterier indeni. Hvis du ikke skyller apparatet efter hver brug, kan det medføre en ubehagelig lugt (se billede a).
Moppemundstykkets inderside er for snavset
Du kan rengøre indersiden af moppemundstykket og låget til moppemundstykket med en fugtig klud (se billede b).
Moppebørsterne er for snavsede
Rengør moppebørsterne, når du skyller AquaTrio Pro efter brug. Hvis børsterne stadig er snavsede efter skylning, kan du fjerne dem fra mundstykket og rengøre dem med varmt eller koldt rindende vand. Følg nedenstående trin for at rengøre moppebørsterne:
1. Tag moppebørsterne ud af moppemundstykket ved at løfte i de limegrønne greb.
2. Rengør moppebørsterne ved at skylle dem under rindende vand. Du kan evt. også bruge et flydende husholdningsrengøringsmiddel eller lidt opvaskemiddel.
3. Sæt moppebørsterne til tørring på dækslet til moppebørsterne.
4. Sæt børsterne tilbage på plads. Sørg for, at moppebørsterne er tørre, inden de sættes i apparatet. Hvis de ikke er tørre, kan det aktive beskyttelsessystem blive aktiveret, når du tænder for apparatet, fordi børsterne har for stor modstand, hvis de stadig er for våde.
Bemærk: Moppebørsterne tåler ikke vask i opvaskemaskine eller vaskemaskine.
Hvis ovenstående løsninger ikke hjælper dig med at løse dit problem, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Hvis Philips AquaTrio-støvsugerens ydeevne er nedsat, skal du læse videre for at se yderligere løsninger.
Det aktive beskyttelsessystem aktiveres
Det sker, når:
• Apparatet har opsuget en anden genstand end snavs eller væske
• Moppebørsterne er for våde
• Børsterne er stødt på for stor modstand (ved at bevæge sig hen over et tæppe)
Løsning i tilfælde af, at det aktive beskyttelsessystem er blevet aktiveret:
1. Sluk for apparatet ved at trykke på on/off-knappen. Stil apparatet lodret i parkeringspositionen ('klik'), og træk stikket ud af stikkontakten. Hvis den genstand, der er blevet suget op, er ledningen til et andet apparat, skal du også tage stikket til dette apparat ud af stikkontakten.
2. Åbn låget til moppemundstykket, fjern dækslet til moppebørsterne, og tag genstanden ud. Hvis du ikke kan finde genstanden, skal du fjerne moppebørsterne.
3. Hvis det aktive beskyttelsessystem blev aktiveret, fordi moppebørsterne er for våde, skal du fjerne moppebørsterne og vride dem over vasken. Sæt de tørre moppebørster tilbage på plads i apparatet.
4. Sæt dækslet til moppebørsterne på, og luk låget til moppemundstykket. Tryk på låget til moppemundstykket for at låse det ('klik'). Bemærk: Sørg for at lukke låget til moppemundstykket korrekt, da apparatet ellers ikke nulstilles.
Låget til moppemundstykket er ikke lukket korrekt
Sørg for, at moppebørsterne og dækslet til moppebørsterne på Philips AquaTrio er samlet korrekt. Luk låget til moppemundstykket korrekt. Tryk låget omhyggeligt ned, så det klikker på plads.
Moppemundstykkets inderside er for snavset
Rengør moppebørsterne ved at skylle dem under rindende vand. Du kan evt. rengøre moppebørsterne med et flydende husholdningsrengøringsmiddel eller lidt opvaskemiddel. Brug en fugtig klud til at rengøre moppemundstykket indvendigt og låget til moppemundstykket.
Moppebørsterne mangler
Placer moppebørsterne i moppemundstykket på din støvsuger.
Hvis ovenstående løsninger ikke hjælper dig med at løse dit problem, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Kan jeg anvende min Philips AquaTrio-støvsuger på alle gulve og tæpper?
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Kan vandtankene på min Philips AquaTrio-støvsuger vaskes i opvaskemaskinen?
Hvilken type vand kan jeg bruge i min Philips Aquatrio-støvsuger?
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